Россиянам пообещали появление зарубежных лекарств без повторных испытаний Глава AIPM: вывод зарубежных препаратов без новых испытаний готовится в 2024-м

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Выход на российский рынок инновационных зарубежных препаратов без повторных локальных клинических исследований возможен в 2024 году, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков в рамках форума «Биотехмед» в Сочи. По его словам, вся документация для этого почти готова, передает ТАСС.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее относительно вывода инновационных препаратов через те механизмы, которые сейчас уже практически обсуждены в рамках Евразийского [экономического] союза. Надеюсь, что в следующем году мы получим инструмент, благодаря которому сможем выводить инновационные препараты в том случае, если нет локальной клиники. Практически все документы на выходе, — сказал Шипков.

Он рассказал, что входящие в ассоциацию зарубежные фармкомпании продолжают поставлять препараты на российский рынок в соответствии с данными гарантиями. Шипков отметил, что за полтора года производители накопили опыт решения логистических проблем, параллельно с традиционными маршрутами прорабатывают запасные пути. Практически весь ассортимент препаратов производители обеспечивают.

AIPM создана в 1994 году и представляет на территории РФ интересы ведущих международных фармацевтических компаний. Ранее организация сообщила, что из-за санкций против РФ необходимо организовать «зеленые коридоры» для поставок лекарственных препаратов по аналогии с первой волной борьбы с COVID-19.

6 октября стало известно, что в России зарегистрировали препарат от диабета «Семавик». Новое лекарство представляет собой аналог популярного датского препарата «Оземпик». Для полноценного производства «Семавика» в России необходимо получение принудительной лицензии.