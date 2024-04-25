России отказали в участии в мероприятии, связанном с событиями ВМВ Австрия отказалась приглашать россиян на празднование освобождения Маутхаузена

Фото: Isabelle Ouvrard/imago-images.de/Global Look Press

Немецкий концентрационный лагерь Маутхаузен

Российским дипломатам в Австрии отказали в посещении церемонии по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен, сообщила пресс-служба дипмиссии. Уточняется, что требование воздержаться от участия в мероприятии также получили организации российских соотечественников в стране. Дипломаты отметили, что Австрийский комитет Маутхаузена в то же время заявил, что будет рад приветствовать бывших узников концлагеря из России.

Верхом цинизма является и заявленная АКМ мнимая готовность «приветствовать» на мероприятии бывших узников, их родственников или организации жертв из России. В свете весьма преклонного возраста переживших трагедию лиц, состояния их здоровья и непреодолимых в современных реалиях препятствий логистического или хотя бы визового порядка издевательский дух подобного рода «приглашений» совершенно очевиден, — говорится в сообщении.

Произошедшее дипломаты назвали политическими игрищами вокруг памяти жертв нацизма. В посольстве отметили, что культура исторической памяти для нынешнего руководства Австрии уходит в небытие.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не получала приглашения на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Она уточнила, что информация о праздновании этого события появлялась только в СМИ, однако каких-либо уведомлений по дипломатическим каналам не было.