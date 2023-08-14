«Объявлена война»: в Росатоме рассказали о стоящих перед Россией вызовах Лихачев: России была объявлена технологическая и экономическая война

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Алексей Лихачев

Современная Россия оказалась в той же ситуации, что и Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на форуме «Армия-2023». По его словам, которые приводит MK.RU, сейчас стране объявили новую войну — технологическую и экономическую.

Мы находимся в таких же условиях, как наши предки после окончания Великой Отечественной войны. Кроме боевых действий, которые сейчас ведутся на Украине, России была объявлена технологическая и экономическая война, — сказал Лихачев.

При этом он подчеркнул, что Россия смогла выстоять и показала способность справляться с вызовами на всех возможных направлениях, попутно создавая уникальные технологии в самые сжатые сроки.

Ранее Центробанк представил три сценария развития ситуации в России, два из которых — негативные. Наихудший вариант подразумевает постоянный рост инфляционного давления в развитых странах, заставляющий центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику. Результатом этого может стать глобальный кризис, по своему масштабу сопоставимый с кризисом 2007–2008 годов.

При этом упадет мировой спрос, а значит рухнут цены на энергоносители. К 2025 году баррель нефти может стоить $30. Российский ВВП на этом фоне снизится примерно на 4%. Восстанавливаться экономика начнет только в 2026 году.