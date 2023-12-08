Россельхознадзор обнаружил поставки опасной продукции в сады и школы Россельхознадзор: Ярославская область стала лидером поставок опасной продукции

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Ярославская область стала лидером по выявленным нарушениям при поставках небезопасной продукции в детские сады, школы и другие социальные учреждения, такие данные содержатся в отчете Россельхознадзора, их приводят «Известия». Количество нарушений в регионе составляет 64% от общего числа поставок. Данные были получены с помощью систем прослеживаемости товаров «Меркурий» и «Веста» за 2023 год.

На втором месте по числу нарушений следует Тверская область (56,8%), замыкает тройку Ростовская область (54,2%). Дальше идут Мурманская область (51,3%) и Карелия (46,8%). При этом меньше всего нарушают требования безопасности в Саратовской (16,9%), Астраханской (20,8%) и Калужской (24%) областях.

Всего проверке Россельхознадзора подверглись около 16 тысяч учреждений и 9 тысяч поставщиков, среди них было выявлено более 3 тысяч (34%) нарушителей. В качестве примера нарушений служба приводит один из региональных молочных заводов, который ввел в оборот девять тонн молока неустановленного происхождения. На данном предприятии с начала года было взято 13 проб продукции, в девяти случаях эксперты выявили растительные и другие добавки.

Ранее ведомство обнаружило живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод в продукции трех производителей красной икры на Сахалине. В ведомстве заверили, что продукт в продажу не поступил, поскольку сырье для расфасовки было изъято на этапе экспертизы.

Кроме того, вирус африканской чумы свиней (АЧС) был обнаружен в сосисках «Баварские», продававшихся в одном из магазинов Элисты. Известно, что продукт произвели на мясоперерабатывающем предприятии во Владимирской области.