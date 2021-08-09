Росприроднадзор предлагает увеличить экологические штрафы в десятки раз

Осенью глава Росприроднадзора Светлана Радионова намерена выступить с инициативой об увеличении штрафов за причинение вреда окружающей среде в десятки раз. Об этом она рассказала ТАСС.

Мы пойдем на увеличение штрафов. <...> Я считаю, что для юридических лиц это увеличение должно быть в десятки раз. Это должны быть ощутимые штрафы, — заявила Радионова.

По её словам, с данным предложением она выступит на осенней сессии в Госдуме.

Глава Росприроднадзора считает, что штрафы необходимо сделать крупными, чтобы компании не имели возможности «откупаться» за негативное воздействие на экологическую обстановку.

Должно быть понимание, что гораздо выгоднее эти деньги вложить в развитие компании и в соблюдение экологических требований, чем в оплату штрафов, — резюмировала Радионова.

Ранее стало известно, что предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию.