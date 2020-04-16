Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость пневмониями в РФ не превышена

https://static.news.ru/photo/993ae2f6-7fb9-11ea-8647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора в оперативном режиме контролируют заболеваемость россиян сезонным гриппом, ОРВИ, а также внебольничными пневмониями. В ведомстве заявили, что превышений среднемноголетних значений по этим заболеваниям ни в одном регионе России в настоящее время не отмечено.

Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах РФ, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено, — говорится в сообщении ведомства.

Как писал NEWS.ru, в 78 регионах РФ за последние сутки зарегистрированы 3448 новых случаев коронавирусной инфекции. По выздоровлению выписаны 318 пациентов, скончались 34 человека. По данным на 16 апреля, в стране зарегистрировано 27 938 заболевших в 84 регионах, число выздоровевших увеличилось до 2304 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 232 человека.