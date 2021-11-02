Роспотребнадзор запретил ввоз лимонов с пестицидами из Турции

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Россия приостановила ввоз из Турции лимонов, в которых были обнаружены пестициды. Концентрация ядовитых веществ во фруктах превышает максимально допустимый уровень, сообщает Роспотребнадзор.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции «Лимоны свежие», страна происхождения — Турция, нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень), — говорится в сообщении ведомства.

Ввоз турецких лимонов приостанавливается с 3 ноября. Таможенники проинформированы о том, чтобы не пропускать лимоны на территорию России.

Мера предпринята для того, чтобы избежать отравлений среди россиян. Уже ввезённые из-за границы лимоны будут изъяты из оборота.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз в страну мандаринов из Турции. Причиной такого решения стало превышение в плодах максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос». Поставки приостановлены с 29 октября.