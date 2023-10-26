Роспотребнадзор вступился за россиян в вопросе с дешевыми рейсами на Пхукет Роспотребнадзор допустил подачу коллективного иска против «Аэрофлота»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аннулирование дешевых билетов из Екатеринбурга на Пхукет со стороны «Аэрофлота» не может быть законным, заявил Роспотребнадзор в Telegram-канале. Ведомство готово оказать содействие туристам, которые совершили данную покупку, и помочь в составлении коллективного иска.

Роспотребнадзор напоминает, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным <... После оплаты пассажиром, авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг <...> Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших, — говорится в сообщении.

Соответствующей позиции придерживается и Верховный суд, добавили в ведомстве. Продавцы не вправе менять цену, объявленную в момент оформления заказа, в одностороннем порядке, даже если она была ошибочной.

На сайте «Аэрофлота» появилось предложение о билетах на Пхукет за 10–15 тысяч рублей 19 октября. Клиенты воспользовались щедростью компании и забронировали перелеты. Позднее «Аэрофлот» заявил, что возник технический сбой, поэтому билеты будут аннулированы. Чтобы сгладить ситуацию, компания предложила клиентам скидочный промокод, который действует неделю.