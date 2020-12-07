Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/34d1c776-3896-11eb-a967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Утвердить санитарно-эпидемиологические правила «Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) „Гам-ковид-вак“», — говорится в постановлении главного государственного врача РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что это постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования, и действует до 1 марта 2021 года.

Как писал NEWS.ru, способы транспортировки препарата для вакцинации против коронавирусной инфекции в российские регионы полностью отработаны. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, разработана цепочка поставки вакцины, составлен логистический паспорт всей страны. Данный паспорт содержит в себе информацию о каждом регионе, каждом месте, где будет проводиться вакцинация.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.