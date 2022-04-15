Роспотребнадзор снимет ограничения на ввоз некоторых фруктов из Турции

Роспотребнадзор снимает ограничения на ввоз в Россию части овощей и фруктов из Турции, информация об этом появилась на сайте ведомства. В частности, будет разрешён импорт перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов.

По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор довёл до уполномоченных органов Турции российские требования в части контроля за содержанием пестицидов в пищевой продукции. Также в ведомстве дали разъяснения о мерах, которые необходимы для устранения ранее обнаруженных нарушений. После чего в результате проводимой совместно работы произошло усиление контроля за содержанием пестицидов как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортёров продукции.

Основанием для принятия решения о снятии ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции, в ходе которой специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено, — отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор ранее предупредил россиян о возможном нахождении в обороте продукции Kinder с сальмонеллой. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора принимают меры, чтобы выявить и изъять опасную продукцию из оборота. Ведомство также опубликовало список продукции Kinder, в которой может быть бактерия. Это Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, Mix cross cat kinder, Happy snack.