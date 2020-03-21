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Роспотребнадзор рекомендовал не принимать душ дольше пять минут ради сохранения водных ресурсов Земли.

В повседневной жизни каждый может совершать простые, но важные действия, которые помогают в решении проблемы изменения климата и сохранения водных ресурсов: принимать душ не более пяти минут. Проблема нехватки воды затрагивает четверых из каждых десяти человек. Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ даёт отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что призыв приурочен к ежегодному мероприятию ООН — Всемирному дню водных ресурсов.

Кроме того, в Роспотребнадзоре дали и другие советы по сохранению экологии: есть продукты растительного и животного происхождения, что уменьшает количество выбросов парниковых газов, а также сокращать количество отходов и не забывать отключать электроприборы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская актриса из сериала «Вероника Марс» Кристен Белл показала на примере снимка, как мытьё рук помогает очистить кожу от микробов.