Роспотребнадзор представил правила доставки еды в пандемию

Правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса. В них сказано, в частности, что курьеры должны соблюдать требования личной гигиены, а при получении заказа следует обратить внимание на наименование продуктов, их массу и срок годности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают , что услуга доставки еды на дом в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции остаётся в настоящее время достаточно востребованной. При этом владелец агрегатора обязан довести до заказчика информацию о себе и продавце. Информация должна быть размещена на сайте.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены, надевать медицинскую маску, перчатки, обрабатывать руки и доставлять клиенту заказ в чистой форме и продезинфицированных ёмкостях. Также у курьера в наличии должна иметься медкнижка.

При получении заказа потребитель должен обратить внимание на наименование продукции, её вес, пищевую ценность, а также на обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция. Продукция в заказе должна содержать дату изготовления, сроки годности, условия хранения, а также наименование и адрес изготовителя.

Доставка заказа должна быть бесконтактной, напоминает ведомство. Курьеру необходимо оставить заказ у двери, отойти на расстояние 1,5 метра и сообщить о доставке по телефону.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что симптомы COVID-19 при заражении новым штаммом «омикрон» коронавируса могут развиваться гораздо быстрее, чем при ранних вариантах, включая «дельту». Также у заражённых «омикроном» почти не встречается потеря обоняния и отсутствуют нарушения вкуса.