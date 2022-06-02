Роспотребнадзор получил запрос от ВОЗ на помощь в борьбе с оспой обезьян

Роспотребнадзор получил запрос от ВОЗ и стран ЕАЭС на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян. Речь также идёт и о российских тест-системах, сообщает пресс-служба ведомства.

Российская организация уже предоставила научные разработки для противодействия вирусу на международной конференции, которую организовала ВОЗ.

Российские разработки вызвали большой интерес. Состоявшаяся дискуссия подтвердила неизменно важную роль и значимый вклад российской науки в мировые усилия по борьбе с угрозами эпидемий, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Российское ведомство также получило аналогичные запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ. Речь также идёт о консультативной и практической помощи в борьбе с заболеванием и использование тест-систем. Соответствующая помощь при необходимости будет оказана партнёрам, говорится в сообщении.

Ранее глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила, что в 2022 году в пяти странах Африке от оспы обезьян скончалось около 70 человек. Она добавила, что речь идёт о странах, где фиксировали случаи заражения.