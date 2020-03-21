https://static.news.ru/photo/2eafbc46-6b4a-11ea-bbb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus/Global Look Press

Роспотребнадзор передал тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 стран ЕАЭС, СНГ, а также Иран, Монголию и КНДР. В скором времени планируется поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу.

Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ „Вектор“» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, — говорится в сообщении ведомства.

Благодаря российским средствам диагностики первые случаи коронавирусной инфекции уже выявлены в Белоруссии, Узбекистане, Армении и Киргизии.

Как писал NEWS.ru, в российском государственном научном центре «Вектор» начались испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Эксперимент проводят на лабораторных моделях животных, которыми являются низшие приматы и хорьки. В настоящее время российские учёные разработали как вакцины на основе известных рекомбинантных вирусов, так и синтетические вакцины. Работы проводились на шести технологических платформах.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, больше всего в Европе. Более 11 тысяч из них умерли.