Роспотребнадзор передал Белоруссии 14 тыс. тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/79fe5a24-815f-11ea-b081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto Beck/imagebroker.com/Global Look Press

Минск с февраля на безвозмездной основе получил от Москвы 14 тыс. тест-систем, которые помогли Белоруссии выявить первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Республике Беларусь с февраля 2020 года были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий. Роспотребнадзором также оказывается консультационная и методическая поддержка коллегам, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, — говорится в сообщении.

В пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал качество российских тестов на COVID-19 и сообщил, что часто выдают ошибочные результаты. Белоруссия уже начала самостоятельно производить тесты на COVID-19, продолжил президент страны, и они оказались точнее зарубежных. Страна последовательно идёт выбранным путем очаговой борьбы с коронавирусом, хотя это «очень тяжёлая и затратная работа».

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тыс. человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случаев COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4 785 жителей страны. 3 057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. 1679 выздоровели, 148 умерли.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия при этом, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, с 20 апреля откроет школы, а 25 апреля планируется провести в стране субботник.