Роспотребнадзор оценил законность платных возвратов на Wildberries Роспотребнадзор счёл законным платный возврат на Wildberries без манипуляции с ценами

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Возврат товаров на маркетплейсах за определённую плату не противоречит действующему российскому законодательству, если потребитель не сообщил о проблемах с качеством. Однако продавец не имеет права манипулировать суммой возврата, заведомо её завышая. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

Ранее стало известно, что компания Wildberries увеличила стоимость возврата крупногабаритного товара до одной тысячи рублей.

Сам по себе возврат товаров на возмездной основе не противоречит закону, если потребителем не заявлено, что они имеют проблемы с качеством или их описание содержало недостоверную информацию, — заявил Пучковский.

Он также подчеркнул, что стоимость услуг по возврату законодательно не регламентируется, однако информация о подобных услугах, их стоимости и порядке оказания должна быть своевременно доведена до потребителя. Кроме того, подобные услуги не должны быть навязанными. а продавцы и владельцы маркетплейсов не имеют права манипулировать их ценой.

Также ранее стало известно, что модель Анастасия Тимохина подала в суд на маркетплейс Wildberries за публикацию её фотографий с прыщами на ягодицах. Отмечается, что косметический бренд Lefami использовал для рекламы продукции от высыпаний на коже фотографии, на размещение которых девушка не давала согласия.