Роспотребнадзор оценил уровень защиты российских вакцин при «дельтакроне» Эксперт Роспотребнадзора Семенов: отечественные вакцины эффективны при «дельтакроне»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские тест-системы могут выявлять вариант коронавируса «дельтакрон», а отечественные вакцины успешно предотвращают тяжёлое течение заболевания в случае инфицирования. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Российские тест-системы прекрасно выявляют и «дельту», и «омикрон», и «дельтакрон», потому что они пытаются определить наиболее консервативные участки вируса, — рассказал Семенов.

Он также добавил, что российские вакцины предотвращают тяжёлое течение заболевания при всех вариантах коронавируса, включая «дельту», «омикрон» и «дельтакрон».

11 августа стало известно, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса — «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.

В России выявили уже шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Пациенты, у которых выявили новый вариант коронавируса, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.