Роспотребнадзор не выявил случаев подозрения на коронавирус 2019-nCoV в России на рейсах из Китая. Об этом
Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23 января 2020 г. случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено, — следует из сообщения ведомства.
Роспотребнадзор отметил, что продолжает контролировать ситуацию.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что первый излечившийся от нового коронавируса высказал предположение о своём выздоровлении. Хуанг, 23-лений житель Китая, сообщил, что «излечился быстрее всех, потому что молодой».
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