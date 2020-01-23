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Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заступилась за нового министра культуры Ольгу Любимову после нападок в социальных сетях. Об этом сообщила «Газета.ru».

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заступилась за нового министра культуры Ольгу Любимову после нападок в социальных сетях. Об этом сообщила «Газета.ru». Я считаю, что это глупость, понимаете....