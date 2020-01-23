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Роспотребнадзор не выявил случаев подозрения на коронавирус 2019-nCoV в России на рейсах из Китая. Об этом сообщил ТАСС.

Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23 января 2020 г. случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено, — следует из сообщения ведомства.

Роспотребнадзор отметил, что продолжает контролировать ситуацию.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что первый излечившийся от нового коронавируса высказал предположение о своём выздоровлении. Хуанг, 23-лений житель Китая, сообщил, что «излечился быстрее всех, потому что молодой».

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