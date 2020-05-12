Роспотребнадзор готов смягчить требования к салонам красоты

https://static.news.ru/photo/7c834198-945f-11ea-bf2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова согласилась внести изменения в рекомендации своего ведомства по выходу предприятий из карантинных ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Речь идёт о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента, — сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Ассоциация предприятий индустрии красоты предложила разрешить салонам отгораживать рабочие места ширмами или ограничиваться дистанцией в полтора метра, а норму по оказанию услуг каждому посетителю в отдельном кабинете убрать.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для того, чтобы в регионах началось снятие ограничительных мер, в день должно проводиться 70 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения. По её словам, только в таком случае субъект РФ может претендовать на смягчение режима ограничений, введённого на фоне пандемии коронавируса. При этом она заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.