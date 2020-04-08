Роспотребнадзор будет использовать многоразовые защитные маски

Сотрудники лабораторий Роспотребнадзора на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 начнут использовать вместо одноразовых средств индивидуальной защиты многоразовые. Речь идёт о халатах, медицинских масках и противочумных костюмах.
Переход предполагается осуществлять поэтапно, сообщили в пресс-службе ведомства. Их будут обеззараживать и использовать снова.
При этом соблюдаются все требования безопасности, заверили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что многоразовые средства защиты обладают доказанной эффективностью и не наносят ущерба экологии при утилизации.
Ранее NEWS.ru писал, что генеральная прокуратура намерена проверить обеспеченность российских больниц необходимыми медицинскими изделиями, включая защитные маски, и противовирусными препаратами.
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