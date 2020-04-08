Роспотребнадзор будет использовать многоразовые защитные маски

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Президент Владимир Путин поручил главам регионов оперативно исполнить все поручения по новым мерам поддержки в борьбе с распространением новой инфекции. Сделать это необходимо до конца текущей недели, уточнил он.

Глава государства также выразил надежду на то, что работа по координации действий всех уровней власти будет продолжена, в том числе на уровне его администрации и правительства. Я и сам буду,...