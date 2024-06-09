Рособрнадзор проверит вузы, которые проводят экзамены для мигрантов

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Рособрнадзор намерен проверить 13 вузов, занимающихся организацией экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель ведомства Анзор Музаев. Соответствующее поручение было подписано правительством, уточнил он.

Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, — в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться, — сообщил Музаев.

В настоящий момент в России функционирует 129 площадок для сдачи экзаменов для мигрантов. Порядка 87 из них расположены на базе высших учебных заведений.

Ранее Музаев также допустил, что в экзамен для мигрантов по русскому языку может быть введена устная часть. По его словам, ведомство подготовило все необходимые для этого методики.

Глава ведомства отметил, что провести необходимые изменения можно в кратчайшие сроки, при этом во время экзамена будет необходимо обеспечить видеофиксацию. Это поможет предотвратить проблемы в случае сомнений насчет того, как тот или иной иностранец получил аттестат.