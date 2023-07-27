«Рособоронэкспорт» опроверг слухи о закупке вооружений у ЮАР

Фото: rostec.ru

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев

Слухи о покупке Россией вооружений у Южно-Африканской республики не соответствуют действительности, заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в комментарии агентству «Интерфакс». По его словам, публикации таких фейков не стали для компании неожиданностью с учетом глобальной информационной войны, развернутой «коллективным Западом».

Британские спецслужбы издавна славились своими качественными подделками документов и искусством дезинформации, — отметил Михеев.

Вместе с тем глава компании подчеркнул, что украинская сторона никогда бы не оставила без внимания применение Россией иностранного вооружения. Михеев рекомендует относиться к подобным сообщениям как к части полномасштабной недружественной кампании против РФ.

Политолог Петр Колчин ранее заявил, что дезинформация является главным оружием Главного управления разведки Украины. По его словам, ведомство создает определенное количество фейков вокруг диверсий, совершаемых в России, с целью запугивания населения. При этом ГУР «гонит наемников на убой» для достижения своих целей. Эксперт призывает россиян не поддаваться на информационные провокации и сохранять бдительность при изучении различных публикаций.