«Роснефть» подала иски к Bloomberg, «Новой газете» и «Важным историям»

https://static.news.ru/photo/f3270902-c6f9-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» подала иски к ЗАО «Издательский дом „Новая газета“», латвийской IStories fonds (интернет-издание «Важные истории») и американскому агентству Bloomberg. О регистрации исков в арбитражном суде Москвы свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Как сообщает РИА Новости, все иски поступили в суд во вторник. К рассмотрению они пока не приняты. По имеющимся данным, «Роснефть» подала заявления «об установлении фактов, имеющих юридическое значение». Такую формулировку часто носят иски о защите деловой репутации.

В первом иске соответчиком учредителя «Новой газеты» значится Максим Авербух. Соответчик в иске к «Важным новостям» — Роман Шлейнов. При этом предмет и основания исковых требований ни в одном случае не сообщаются.

Факт подачи исков в «Роснефти» подтвердили, но суть спора не уточнялась.

На сайте издания «Новая газета» размещена статья «Сечин спешит на выручку. Как глава „Роснефти“ отчитался перед президентом о „невероятных результатах“», автором которой значится Максим Авербух. Материал датирован 20 февраля. В статье проводится анализ финансовых результатов «Роснефти» и других крупных мировых нефтяных компаний. Там же приводится заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о том. что компания является единственной в мире, получившей в 2020 году прибыль. Автор статьи называет данное высказывание «на первый взгляд, невероятным».

В свою очередь, издание «Важные истории» 8 февраля опубликовали материал Романа Шлейнова «Танцовщица для „Роснефти“», где сообщается о покупке российской компанией в 2014 году доли в известном итальянском производителе шин Pirelli. При этом сделку называют «не самой прозрачной».

Подтверждением, что иски связаны именно с этими публикациями, РИА Новости не располагают.

Ранее NEWS.ru писал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о средней зарплате в компании.