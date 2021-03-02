«Роснефть» подала иски к Bloomberg, «Новой газете» и «Важным историям»

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» подала иски к ЗАО «Издательский дом „Новая газета“», латвийской IStories fonds (интернет-издание «Важные истории») и американскому агентству Bloomberg. О регистрации исков в арбитражном суде Москвы свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
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В первом иске соответчиком учредителя «Новой газеты» значится Максим Авербух. Соответчик в иске к «Важным новостям» — Роман Шлейнов. При этом предмет и основания исковых требований ни в одном случае не сообщаются.
Факт подачи исков в «Роснефти» подтвердили, но суть спора не уточнялась.
На сайте издания «Новая газета» размещена статья «Сечин спешит на выручку. Как глава „Роснефти“ отчитался перед президентом о „невероятных результатах“», автором которой значится Максим Авербух. Материал датирован 20 февраля. В статье проводится анализ финансовых результатов «Роснефти» и других крупных мировых нефтяных компаний. Там же приводится заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о том. что компания является единственной в мире, получившей в 2020 году прибыль. Автор статьи называет данное высказывание «на первый взгляд, невероятным».
В свою очередь, издание «Важные истории» 8 февраля опубликовали материал Романа Шлейнова «Танцовщица для „Роснефти“», где сообщается о покупке российской компанией в 2014 году доли в известном итальянском производителе шин Pirelli. При этом сделку называют «не самой прозрачной».
Подтверждением, что иски связаны именно с этими публикациями, РИА Новости не располагают.
Ранее NEWS.ru писал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о средней зарплате в компании.