«Роснано» требует миллионы от Лещенко Mash: «Роснано» через суд требует от компании Лещенко долг в 15 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лев Лещенко

«Роснано» засудила компанию эстрадного исполнителя Льва Лещенко и бизнесмена Юрия Финка ООО «Финк электрик», сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, организация задолжала корпорации за аренду помещения почти 15 млн рублей. До судебных разбирательств соучредителем фирмы был в том числе композитор Игорь Крутой, но позже он покинул дело.

Mash пишет, что в «Финк электрике» обещали делать элементы космических аппаратов и железнодорожное оборудование, но вскоре у компании начались проблемы. По данным канала, еще в прошлом году от владельцев компании потребовали 11,7 млн рублей, а к текущему времени долг вырос почти до 15 млн.

В 2010 Юрий Финк был фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 50 млн рублей. По версии следствия, в начале 2008 года бизнесмен «с целью приобретения права на 100% акций путем обмана» продал часть своих акций и часть акций своего заместителя Владимира Коваленко компании НТЦ «Информационные системы». При этом он якобы подделал выписку из реестра акционеров, не поставив в известность своего подчиненного и соучредителя.

22 декабря Лев Лещенко выступил в военном госпитале в подмосковном Наро-Фоминске перед бойцами, раненными в ходе СВО. В концерте также приняли участие исполнители Елена Север и Денис Майданов.