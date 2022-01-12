Роскосмос запланировал около 30 пусков ракет в 2022 году

Роскосмос совершит около 30 пусков космических ракет в 2022 году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передают «Известия». По его словам, первый пуск намечен на 10 февраля из Французской Гвианы.

Пока имеем планы на 30 пусков, но они будут зависеть от оперативной необходимости, — сказал Рогозин.

Запуск первый ракеты в 2022 году состоится из Французской Гвианы.

10 февраля — пуск из Французской Гвианы, начинаем работу в этом году, — сообщил председатель госкорпорации.

Ранее в Роскосмосе сообщили дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-21». Он запланирован на 18 марта с космодрома Байконур. К МКС должны отправиться космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Всего же в 2022 году должны состояться два пилотируемых запуска российских кораблей. 21 сентября с Байконура запланирован запуск пилотируемого корабля «Союз МС-22».

В конце декабря прошлого года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи Oneweb. Цель запуска — вывести спутники OneWeb на орбиту с целью обеспечения покрытия высокоскоростным Интернетом. По завершении миссии общее количество таких аппаратов должно насчитывать 394 штуки.