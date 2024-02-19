Роскосмос решил работать, как на Западе Роскосмос возьмет за основу сотрудничества с частными компаниями зарубежный опыт

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Роскосмос намерен сотрудничать с отечественными частными компаниями, основываясь на опыте зарубежных стран, рассказал порталу Pro Космос гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. По его словам, в России пока нет компаний уровня американской SpaceX, но есть перспективные стартапы.

Формат работы с частниками в принципе определен. Он использует опыт зарубежных стран. Но учтены и отечественный опыт, и специфика. <...> У нас не появились компании типа SpaceX. Хотя такие бизнес-проекты, как я знаю, в инициативном порядке начинают на этапе стартапа рождаться, — рассказал Борисов.

Глава Роскосмоса отметил, что с учетом экономической ситуации в стране космическим стартапам понадобится господдержка. Борисов считает, что без субсидирования процентных ставок и дополнительных льгот будет не обойтись, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Ранее Борисов высказал мнение, что привлечение частных предприятий и запуск серийного производства космических аппаратов в России позволят увеличить орбитальную группировку отечественных спутников в 15 раз. По его оценке, такого результата можно добиться к 2036 году, а уровень обеспечения страны космической информацией будет составлять не менее 70%.