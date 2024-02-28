«Роскосмос» решил продать санатории и пансионаты «Роскосмос» решил выставить на торги недвижимость на 11 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Роскосмос» планирует выставить на продажу непрофильные активы общей стоимостью свыше 11,4 млрд руб. в 2024 году, сообщил РБК представитель госкорпорации. По его словам, речь идет более чем о 150 объектах различного назначения, среди которых, к примеру, земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

Средства от реализации имущества будут направлены на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий», уточнили в «Роскосмосе». Объекты, в частности, располагаются в Москве и области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области и других регионах.

Ранее стало известно, что Роскосмос намерен сотрудничать с отечественными частными компаниями, основываясь на опыте зарубежных стран. Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что в России пока нет компаний уровня американской SpaceX, но есть перспективные стартапы, которым понадобится поддержка с учетом экономической ситуации в стране. Борисов считает, что без субсидирования процентных ставок и дополнительных льгот будет не обойтись, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Кроме того, «Роскосмос» планирует наладить массовое производство спутников, масса которых не будет превышать 500 кг. Для реализации этого плана планируется выделить 50 млрд рублей, поскольку задача потребует наличия нового технического оборудования.