Роскосмос предложил учёным приступить к подготовке полёта людей на Луну

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Начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие планеты Солнечной системы предложил Роскосмос Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В 2024 году предполагается запустить за пределы геомагнитного поля Земли научный аппарат с растениями и животными на борту. Это позволит изучить возможности длительного пребывания в условия космоса. В связи с этим Роскосмос направил в Институт медико-биологических проблем РАН предложение переориентировать программу полёта аппарата «Бион-М» номер 2, получить уникальные данные о воздействии на живые организмы длительного полёта в открытом космосе и начать медико-биологическую подготовку экипажей к дальним полётам.

По словам собеседника агентства, решение примут в течение месяца.

В данном случае речь идёт о проекте «Ковчег», анонс которого ранее сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В рамках проекта в 2024 году на орбиту высотой 20 000 километров будет запущен космический аппарат. Он останется на указанной орбите на 4 недели для исследования в отрасли биологии, физиологии и биотехнологий.

Учитывая, что проект отсутствует в Федеральной космической программе, предполагается изменить намеченный ранее на 2023 год проект «Бином-М» номер 2. Проект предполагает отправку на орбиту высотой около 800 километров на месяц мышей, пресмыкающихся, насекомых, растений и микроорганизмов. На этой высоте начинается внутренний радиационный пояс планеты. Внешний располагается на высоте около 17 тысяч километров, куда намереваются направить проект «Ковчег». В этих поясах накапливаются тяжёлые заряженные частицы, способные «поломать» ДНК и микроэлектронику. Они защищают живые организмы на Земле от космической радиации.

В настоящее время нет экспериментально подтверждённых данных о том, как живые существа перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов Земли.

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