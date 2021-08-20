«Роскосмос» планирует отправить на орбиту ещё двоих космических туристов

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После 2023 года два космических туриста могут отправиться на МКС на российском корабле «Союз». В настоящее время готовится подписание соответствующего контракта. Об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По словам Савельева, имена коммерческих заказчиков предполагается назвать осенью. Предположительно, их представят в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре.

Сейчас выходим с ними на подписание документов, — сказал представитель Роскосмоса.

Туристы смогут отправиться на МКС после 2023 года — до этого срока все корабли расписаны. В 2021 и в 2023 годах в космос полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию Space Adventures.

При этом новые кандидаты общаются уже непосредственно с российской стороной.

Савельев не сказал, граждане какой страны станут туристами, отметив лишь, что это не россияне.

Российские миллионеры пока не созрели, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российские космонавты в составе экипажа МКС могут лишиться выхода в открытый космос, поскольку у их скафандров скоро закончится гарантийный срок.