https://static.news.ru/photo/3442f1ca-6823-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Представители Роскосмоса подтвердили перенос праздничного концерта по случаю Дня космонавтики из-за распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие пройдёт осенью 2020 года, сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

В Роскосмосе уточнили, что соответствующее решение было принято согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина о временном запрете на проведение в столице массовых мероприятий в рамках борьбы с распространяющейся инфекцией.

Новая дата в настоящий момент ещё не определена, — приводит сообщение пресс-службы госкорпорации ТАСС.

Ранее NEWS.ru передавал, что массовые мероприятия с приездом гостей из-за рубежа по случаю празднования Дня космонавтики планируется провести 4 октября — в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. Данной информацией с журналистами поделился источник в космической отрасли.