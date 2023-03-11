Роскосмос отправит на орбиту чайку

Фото: Роскосмос

В честь 125-летия Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова его символ — чайка — отправится на орбиту, сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале. Кроме того, изображение чайки может появиться на скафандрах российских космонавтов.

Совсем скоро на орбиту отправится фрагмент легендарного мхатовского занавеса. <...> На нем изображена чайка — символ театра, изображающая свободный полет творческой мысли, — рассказали в госкорпорации.

Там также добавили, что театр приедет на гастроли на космодром Байконур. МХТ привезет новый, специально созданный по такому случаю спектакль.

Ранее в Роскосмосе назвали дату запуска первой в истории современной России лунной миссии. Автоматическая станция «Луна-25» отправится на естественный спутник Земли 13 июля. Предполагается, что модуль совершит посадку на лунную поверхность в районе кратера Богуславского. Цель миссии состоит в исследовании района южного полюса Луны.