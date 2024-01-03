Роскосмос рассекретил данные по изучению Венеры

Фото: roscosmos.ru

Орбитальный (пролетный) аппарат станции «Венера-13 в монтажно-испытательном корпусе

Роскосмос представил рассекреченные материалы о создании автоматических межпланетных станций «Венера-11» и «Венера-12» и задачах по изучению поверхности Венеры. Согласно данным на сайте госкорпорации, в перечень функций аппаратов входило изучение грунта, атмосферы и определение плотности стратосферы.

По данным Роскосмоса, станции разрабатывались на основе наработок, полученных в ходе работы над «Венерой-9» и «Венерой-10». В программу наземных испытаний было включено исследование поведения приборов, блоков, новых и доработанных агрегатов.

Аппараты должны были получить панораму поверхности Венеры в месте посадки, а также провести ряд исследований. По информации Роскосмоса, перелет «Венеры-11» занял 107 суток, а «Венеры-12» — 98 суток.

При достижении орбиты Венеры станции разделялись на орбитальный и спускаемый аппараты. Орбитальный уходил на пролетную траекторию, а спускаемый выполнял посадку на поверхности планеты. Информация с места посадки транслировалась на Землю через орбитальный аппарат. В случае с «Венерой-11» время ретрансляции составило 95 минут, а «Венерой-12» — 110 минут.

При этом орбитальные аппараты продолжали передавать данные о межпланетном пространстве во время пролета по гелиоцентрической орбите. Аппарат «Венеры-11» транслировал данные до февраля 1980 года, а «Венеры-12» — до апреля того же года.