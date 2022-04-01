«Роскосмос» может прервать сотрудничество с партнёрами по МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 2 апреля сделает заявление, в котором обозначит позицию госкорпорации относительно дальнейшего сотрудничества со странами-партнёрами по Международной космической станции. Об этом написал в Telegram руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец. Он напомнил. что ранее корпорация направила письменные требования о снятии с неё нелегитимных санкций Европейскому и Канадскому космическим агентствам, а также НАСА. Срок ответа, по его словам, истек 31 марта.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 2 апреля (в субботу) сделает официальное заявление относительно российской позиции по продолжению сотрудничества с зарубежными странами в рамках проекта МКС, — сообщил Струговец.

Ранее Дмитрий Рогозин, в ходе памятного мероприятия, посвящённого годовщине гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина заявил, что США настроены на дальнейшее продолжение сотрудничества с Россией по программе МКС, однако Роскосмос не может игнорировать их враждебные действия.

До этого Рогозин также рассказал, что через несколько лет «Роскосмос» сможет самостоятельно, без помощи других стран, организовать миссию на Марс. При этом он признал, что для этого России может потребоваться несколько лет.