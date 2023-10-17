Роскошная вилла Тинькова «Волга дача» продана: сколько стоит, кто купил Виллу «Волга дача» Олега Тинькова приобрела птицефабрика «Акашевская»

Фото: volgadacha.ru

Построенный бизнесменом Олегом Тиньковым элитный комплекс «Волга дача» в Астраханской области приобрела структура семьи экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева ООО «Птицефабрика «Акашевская», сообщают СМИ. Что известно о вилле, сколько стоит?

Что известно о комплексе «Волга дача»

«Волга дача» находится в Лиманском районе Астраханской области в дельте Волги вблизи берега Каспия на участке площадью 3 га, сам комплекс занимает 1,7 тыс. кв. м. Он входил в проект бизнесмена La Datcha Tinkoff Collection, который включал в себя дачи в альпийских Куршевеле и Валь-Торансе, итальянском Форте-дей-Марми и мексиканском Кабо-Сан-Лукасе. Аналогичную идею Олег Тиньков планировал воплотить на Камчатке, но после отъезда бизнесмена из России реализация проекта под вопросом.

На территории комплекса, помимо основного здания, располагаются гостевые дома, беседка и спортивная площадка. Приблизительно треть территории пустует. Новый владелец мог приобрести усадьбу как для личного использования, так и для сдачи в аренду.

3 июля «Ведомости» сообщили, что усадьба была выставлена на продажу за 900 млн рублей. Тогда заместитель директора подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CORE.XP Дмитрий Паринос заявил, что рыночная стоимость составляет примерно 600 млн рублей.

Весной 2022 года Тиньков рассказал, что продал туристический бизнес La Datcha в России по «более-менее рыночной цене». Покупателя и сумму сделки бизнесмен не раскрыл.

Фото: volgadacha.ru

Что известно о новом владельце

По информации «Коммерсанта», с 11 октября владельцем комплекса стало ООО «Птицефабрика «Акашевская». Отмечается, что данной птицефабрикой владеет Мария Лисицина, которая, предположительно, представляет интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Известно, что она в 2000–2010 годах работала в администрации региона, в 2011–2012 годах входила в совет директоров АО «Сочи-Парк».

Можно ли будет забронировать виллу на «Волга даче»

На сайте комплекса говорится, что забронировать виллу можно только целиком. Стоимость аренды в будни на четыре дня составляет от 2 млн рублей. Аренда на неделю в августе-октябре обойдется в районе 5 млн рублей.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что спрос туристов на отдых в Астраханской области есть, поэтому если сдавать виллу несколько недель в году, то она может выйти на самоокупаемость.

«Стоимость виллы в „Волга даче“ сопоставима с виллами в крымской „Мрии“. На Волге аналогов такому проекту нет», — пояснил эксперт.

По мнению управляющего партнера компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, такие объекты обычно редко эксплуатируются публично и используются в основном для частных встреч и переговоров, поэтому вряд ли «Волга дача» будет существовать как гостиничный комплекс.

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