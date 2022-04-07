Роскомнадзор заблокировал издание Wonderzine

Роскомнадзор заблокировал российское издание Wonderzine, сообщается в Telegram-канале интернет-портала. Поводом для блокировки могло послужить содержание на сайте запрещённой в России информации, в частности семь текстов об ЛГБТК.

Мы получили уведомление ведомства о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — пишет Wonderzine.

По данным издания, возможной причиной для внесения в реестр запрещённых в России сайтов могли стать неудовлетворённые требования об удалении семи текстов, содержащих информацию об ЛГБТ. При этом само издание намерено обжаловать решение Роскомнадзора из-за того, что ведомство якобы не предоставило времени на выполнение требований и автоматически заблокировало сайт. Официальное заявление на сайте РКН при этом пока не появилось.

Ранее российский инвестор Александр Винокуров выкупил ООО «Креатив медиа», управляющее The Village, Wonderzine и Spletnik.ru. В начале марта Роскомнадзор также заблокировал сайт The Village по причине публикации недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине. Теперь интернет-издание находится в реестре по внесудебным блокировкам, куда отправляются все ресурсы, размещавшие «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных акциях, недостоверную информацию».