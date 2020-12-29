Роскомнадзор впервые оштрафует СМИ-иноагенты из-за отсутствия маркировки

https://static.news.ru/photo/6c6553e4-4aa0-11eb-9370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nathalie Lieckfeld/imageBROKER.com/Global Look Press

Первые протоколы за отсутствие маркировки будут составлены в отношении девяти СМИ, признанных иностарнными агентами. Все они находятся под управлением одного юридического лица, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Уточняется, что соответствующая маркировка отсутствовала на сайтах изданий.

Протоколы будут составлены в отношении юридического лица (9 протоколов по каждому нарушению) и в отношении должностного лица — генерального директора юридического лица (также 9 протоколов по каждому нарушению), — цитирует сообщение надзорного ведомства РИА Новости.

Протоколы в таких случаях составляют по статье 19.34.1 «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», которая предполагает санкции в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

В отношении таких СМИ действует требование о маркировке материалов изданий текстом о том, что они были созданы и распространены «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», или российским юрлицом с аналогичными функциями.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что представители СМИ-иноагентов, не маркирующих контент, вызваны для составления протоколов об административном правонарушении, писал NEWS.ru.