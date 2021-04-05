Роскомнадзор продлил меры в отношении Twitter до середины мая

https://static.news.ru/photo/2ab872ec-95e0-11eb-9470-96000091f725_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действие мер по замедлению трафика Twitter на территории России продлевается до 15 мая. Соответствующее решение принято Роскомнадзором.

В ведомстве отметили, что после принятия мер по замедлению трафика в марте соцсеть удалила около двух тысяч запрещённых в России материалов. Администрацией Twitter повышена скорость удаления таких материалов, однако она пока не соответствует законодательству РФ. Так, среднее время удаления новых ссылок на запрещённый контент составляет 81 час, тогда как по российским законам на это отводится 24 часа с момента получения уведомления.

С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом компании предоставят дополнительное время для удаления всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с российским законодательством.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство россиян, которые знают о замедлении работы Twitter, поддерживают действия Роскомнадзора. 73% из них назвали оправданными угрозы регулятора заблокировать соцсеть, «если в течение месяца с сервиса не будет удалена запрещённая информация».

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны10 марта. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.