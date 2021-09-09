Роскомнадзор предостерёг иностранные IT-фирмы от вмешательства в выборы

Роскомнадзор предупредил иностранные IT-компании о возможных последствиях, которые может повлечь их вмешательство в российские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Литву во вмешательстве в российские выборы.

РКН направил нескольким иностранным компаниям, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованием прекратить предоставлять возможности обходить ограничение доступа к приложению и сайту «Умное голосование». В обращении говорится, что фирмы обязаны незамедлительно прекратить предоставлять услуги для функционирования сайта «Умное голосование», а также для распространения сервиса в магазинах приложений.

Оказание содействия, участие и продолжение деятельности запрещённой в России экстремистской организации, в том числе в Интернете, — уголовно наказуемые деяния. Согласно действующему законодательству, ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц, — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Литву во вмешательстве в российские выборы. В своём Telegram-канале она заявила: «Вильнюсский российский форум» подтверждает тезис о том, что не Россия вмешивается в западные электоральные процессы, а «коллективный Запад».

Захарова описала своё видение ситуации: Литва собрала закрытую конференцию, чтобы обсудить планы действий в связи с предстоящими выборами в России. На встречу пригласили подозреваемых «в серьёзных преступлениях» граждан РФ, которые, несмотря на противоправные деяния, неоднократно заявляли о своих политических амбициях.

По её словам, это очевидная попытка иностранного вмешательства в выборы России.

Напомним, что выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.