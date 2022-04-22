Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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Сенатор Константин Косачев не исключает возможной необходимости эвакуации россиян из западных стран ввиду возрастающего уровня русофобии, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что подобная идея может показаться радикальной, однако «мы должны быть готовы ко всему».

Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным, — сказал политик. Русофобия стала в Европе доминирующим течением,...