Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
15:52, 22 апреля 2022
Фото: wikimedia.org
Читайте нас в Google Новости
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2, следует из данных сервиса для проверки ограничений доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете, пишет ТАСС. Сообщается, что такое решение принято в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, содержащих призывы к экстремизму.
Доступ к сайту www.stalker2.com ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, — приводит издание данные реестра.
В марте Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинской студии GSC Game World — создателя серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks.
Ранее «Яндекс» исключил из поисковой выдачи в России сайты «Медузы» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Медиазоны» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и «Настоящего времени» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). В пресс-службе компании заявили, что это связано с решением Роскомнадзора о включении страниц в реестр запрещённых сайтов.