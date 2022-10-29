Роскомнадзор ограничил доступ к домену Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, принадлежащему Telegram

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Telegram

Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram. Такое требование выдвинула Генпрокуратура РФ. Это следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.

В качестве основания для ограничения указывается статья 15.3 закона «Об информации». Она регламентирует ограничение доступа к данными, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и недостоверной информации.

Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей, — говорится в сообщении на сайте реестра.

Решение основано на требовании Генпрокуратуры от 29 октября.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации. Речь идёт о постах с описанием методов саботажа для задержки поездов с военной техникой. В тот же день этот же суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Суд пришел к выводу, что в мессенджере публиковалась недостоверная информация о ходе спецоперации и потерях среди российских военнослужащих.