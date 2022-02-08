Роскомнадзор обязал популярные соцсети и СМИ подсчитывать свою аудиторию

Специальная комиссия Роскомнадзора выбрала 79 интернет-ресурсов, чью аудиторию будет постоянно измерять компания Mediascope, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания комиссии. В перечень вошли Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Netflix, «Кинопоиск», Okko, а также ряд СМИ.

Комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объёма аудитории при Роскомнадзоре 2 февраля согласовала перечень из 79 интернет-порталов, чей объём аудитории будут постоянно отслеживать. Сайты должны предоставлять данные о своей аудитории исследовательской компании Mediascop.

Согласно протоколу, в список вошли онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, «Новости@Mail.ru», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, различные СМИ, в том числе «Коммерсант», «Эхо Москвы», ТАСС, «Аргументы и факты», а также интернет-версии телеканалов, включая Первый канал, РЕН ТВ, СТС, «Звезду», «Спас» и другие сервисы и сайты.

Отмечается, что результаты исследования по этим площадкам Mediascope должна предоставить Роскомнадзору до 9 февраля.

Обязанность по выбору уполномоченной организации по исследованию объёма аудитории была возложена на Роскомнадзор после подписания в июле 2021 года президентом России Владимиром Путиным закона № 266-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор рассматривает возможность применения ограничительных мер в отношении американского видеохостинга YouTube. Причиной стала систематическая блокировка российских СМИ, включая канал RT DE — RT auf Sendung в день его запуска. Среди мер рассматриваются запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и денежных переводов.