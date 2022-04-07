Роскомнадзор объявил о принятии мер в отношении Google LLC
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
11:36, 07 апреля 2022
Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Роскомнадзор объявил о принятии мер понуждения в отношении Google LLC за несоблюдение российского законодательства, говорится на сайте ведомства. В частности, речь идёт о мерах экономического и информационного характера.
За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера, — говорится в публикации.
Теперь IT-компания и её поисковые системы должны будут информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Кроме того, РКН запрещает компании Google LLC рекламировать себя и свои услуги.
Ранее официальный сайт Министерства обороны России пропал из поисковой системы Google. При наборе ключевых фраз пользователю выпадали различные ссылки, однако площадки ведомства не было.
Позже в пресс-службе Google пояснили, что сайт Минобороны России не блокировался со стороны «Google Поиска». Там предположили, что отсутствие ресурса в поисковой выдаче связано с тем, что веб-страница блокирует системы Google и не позволяет обнаружить её.