Роскомнадзор объяснил операторам, как избежать утечки данных Роскомнадзор посоветовал операторам избавляться от данных сразу после их использования

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Операторам рекомендуется сразу избавляться от данных, а не хранить их, заявил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. По его словам, информация о клиентах «токсична», поэтому только так можно избежать ее утечки.

На наш взгляд, нужно начинать не с защиты собранной информации, а раньше — с того, чтобы выстроить процессы так, чтобы у вас этих данных как минимум как можно меньше оказалось изначально. Данные токсичны, и нужно от них избавляться. Не утекут только те данные, которых у вас нет, — объяснил Вагнер.

Если оператор все же выбирает хранить персональные данные, то рекомендуется их дробить, добавил он. Защитить в этом случае информацию будет сложнее, однако и восстановление вызовет значительные трудности.

Если можете решить свою задачу, не собирая персональных данных, не собирайте их. Если все-таки нужно что-то знать о человеке: куда доставлять, как его зовут — собирайте по минимуму, — добавил замглавы Роскомнадзора.

Ранее сотовые операторы призвали абонентов актуализировать их персональные данные во избежание отключения услуг связи. Представители ряда компаний напомнили, что такие требования выставляются согласно действующему законодательству.