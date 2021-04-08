Роскомнадзор пригрозил покарать зарубежные IT-гиганты за «игру в молчанку»

https://static.news.ru/photo/8d67bd76-985b-11eb-af2e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации баз данных российских пользователей. Если те не ответят, их привлекут к ответственности за нарушение законодательства, заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что уже не впервые направляют в компании подобный запрос.

Весной 2019 года Facebook и Twitter уже были оштрафованы решением суда за такое нарушение. Однако штраф был для компаний такого уровня смехотворным — всего три тысячи рублей. В том же году в Кодекс об административных правонарушениях внесли изменения, взвинтив размер взысканий. В итоге в 2020 году суд оштрафовал компании Twitter и Facebook уже на 4 млн рублей каждую.

На сегодняшний день администрация Twitter не оплатила штраф. Facebook штраф оплатил. Однако обе компании до сих пор не отреагировали на требования Роскомнадзора предоставить необходимую информацию о локализации баз данных граждан РФ, — цитирует заявление Роскомнадзора ТАСС.

Закон «О персональных данных», к исполнению которого ведомство пытается принудить зарубежные IT-гиганты, обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на серверах, расположенных внутри страны. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если те осуществляют деятельность, направленную на территорию РФ.

За невыполнение требования предусмотрен штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей, а за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роскомнадзор напомнил о риске утечек данных из-за использования иностранного программного обеспечения.