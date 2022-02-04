Роскомнадзор готов ограничить работу YouTube из-за RT
Роскомнадзор может ограничить YouTube в России из-за ситуации с RT
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:19, 05 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Возможность применения мер в отношении американского видеохостинга YouTube рассматривает Роскомнадзор. Причиной стала систематическая блокировка российских СМИ, включая канал RT DE — RT auf Sendung в день его запуска, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию надзорного органа.
В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ), — сообщает издание.
Среди мер рассматриваются запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и денежных переводов.
В ноябре 2021 года Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов СМИ РФ и их официальных аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок. Чаще всего цензуре подвергались Sputnik, RT, Anna News. Почти 50% цензурных актов совершались на YouTube.
В декабре 2021 года YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung в первый же день его вещания. Ранее каналу официально отказали в лицензии на вещание со стороны Люксембурга. Там сослались на «информацию и анализ немецких властей».
В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за «нарушение правил сообщества».
Роскомнадзор тогда пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT.