Роскомнадзор готов ограничить работу YouTube из-за RT

Возможность применения мер в отношении американского видеохостинга YouTube рассматривает Роскомнадзор. Причиной стала систематическая блокировка российских СМИ, включая канал RT DE — RT auf Sendung в день его запуска, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию надзорного органа.

В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ), — сообщает издание.

Среди мер рассматриваются запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и денежных переводов.

В ноябре 2021 года Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов СМИ РФ и их официальных аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок. Чаще всего цензуре подвергались Sputnik, RT, Anna News. Почти 50% цензурных актов совершались на YouTube.

В декабре 2021 года YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung в первый же день его вещания. Ранее каналу официально отказали в лицензии на вещание со стороны Люксембурга. Там сослались на «информацию и анализ немецких властей».

В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за «нарушение правил сообщества».

Роскомнадзор тогда пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT.