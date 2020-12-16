https://static.news.ru/photo/253b3b3c-4109-11eb-a61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин всех типов стоимостью до тысячи рублей. В организации отметили рост их качества по сравнению с прошлым годом.

Для исследования специалисты приобретали напитки в обычных магазинах — в столичном регионе, а также в винодельческих районах, таких как Крым, Севастополь и Краснодарский край. В исследовании приняли участие игристые вина, произведенные в Крыму и Севастополе, Дагестане, на Кубани и в Ростовской области. В рейтинг вошло вино от производителей, по которым подтверждено российское происхождение винограда.

Образцы «вслепую» исследовала комиссия из 40 экспертов-дегустаторов.

В итоге более 85% исследованных торговых марок рекомендованы к новогоднему столу россиян, сказано в отчёте Роскачества..

Ведущее место в «общем зачёте» вин, набравших максимальное количество баллов, заняли торговые марки Крыма. Особенно отличились виноделы севастопольского предприятия «Золотая Балка», вина которых завоевали пять мест из 10 лучших.

Однако титул лучшего игристого вина, произведённого классическим методом, третий год подряд получила продукция виноделов «Абрау-Дюрсо».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минпромторге заверили, что дефицита вина в российских магазинах перед Новым годом не ожидается.