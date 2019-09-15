https://static.news.ru/photo/e3651e56-d7b6-11e9-865a-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosatom.ru

Вневедомственная охрана Росгвардии обеспечит безопасность в чукотском городе Певек уникальной плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», запуск которой намечен на декабрь 2019 года.

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Чукотскому автономному округу взят под охрану первый и единственный на сегодняшний день в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», — рассказали « Интерфаксу » в пресс-службе ведомства.

Объект оборудован современными системами безопасности, а охраняющие его специалисты прошли специальное обучение.

Ранее News.ru писал, что «Академик Ломоносов» завершил путь из Мурманска на Чукотку. АЭС пришвартовалась в городе Певек.

Она станет самой северной атомной станцией РФ. Во время торжественной церемонии отправки управляющей компании был вручён сертификат Книги рекордов России.