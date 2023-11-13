Росгвардия разрешила бойцам тюнинговать оружие: что об этом известно Хинштейн заявил, что приказ о запрете «тюнинга» оружия в Росгвардии отменен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что руководство Росгвардии отменило приказ о запрете тюнинговать оружие. Что об этом известно?

Когда появился приказ о запрете модернизировать оружие

9 ноября автор Telegram-канала «Тринадцатый» заявил, что один из генералов Росгвардии приказал бойцам снять весь тюнинг со стрелкового вооружения и перекрасить все в черный цвет.

«Издал указ о том, чтобы с оружия бойцы поснимали весь тюнинг и выкрасили все в черный цвет, чтобы никаких камуфляжей», — сообщается в публикации.

В документе говорилось, что до 8 ноября 2023 года хранение стрелкового оружия нужно «организовать без другого дополнительного оборудования, улучшающего эргономику и повышающего эксплуатационные характеристики вооружения, не входящего в комплект поставки вооружения, приобретенного за счет собственных средств военнослужащего». Также там отмечалось, что необходимо организовать хранение вооружения в КХО в штатной комплектации боевого ручного стрелкового оружия.

«По итогам проверки оформить акты. Акты предоставить в службу артиллерийского вооружения соединения», — требовалось в приказе.

По информации канала «Тринадцатый», генерал якобы во время стрельб не попал в мишень из «затюнингованного» автомата, поэтому принял такое решение.

Что сказал Хинштейн, почему был отменен приказ

По словам Хинштейна, опубликованный в Сети снимок приказа об отмене тюнинга стрелкового вооружения оказался подлинным.

«Опубликованный в уважаемом Telegram-канале приказ „прекрасного“ генерала из Росгвардии о возврате всего оружия в штатное состояние оказался подлинным. Это подтвердилось в ходе проверки, организованной по указанию руководства службы», — заявил депутат Госдумы России.

Он пояснил, что приказ отдал командир одной из дивизий ВНГ.

«Решением вышестоящего командования он уже отменен как необоснованный. Оценка действиям инициативного комдива руководством ведомства будет дана отдельно. Несмотря на то, что эта дивизия в силу специфики не привлекается к задачам СВО, следует только поддерживать инициативу военнослужащих, „тюнингующих“ свое оружие, т. е. повышающих его эффективность», — заявил Хинштейн.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Хинштейн

Депутат Госдумы уверен, что такая «глупость была единичной», а быстрая реакция руководства Росгвардии является тому подтверждением.

«Вижу, что мой пост вызвал неоднозначную реакцию, вплоть до обвинений во лжи. Поэтому разъясняю еще раз. Приказ по дивизии уже официально отменен решением командующего Уральским округом ВНГ. Вопрос об ответственности издавшего приказ комдива будет решаться руководством ведомства. Об отстранении комдива я не сообщал. Тот факт, что отдельные подразделения этой дивизии участвуют в СВО, не противоречит моим словам. Сама дивизия как соединение не находится в зоне СВО в силу специфики. Она занимается охраной объектов ядерно-энергетического и ядерно-оружейного комплексов, а также спецгрузов при транспортировке. Что, впрочем, ничуть не снижает остроты поднятого вопроса», — добавил Хинштейн.

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