Росгвардеец получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста Росгвардеец Волков получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова приговорили к шести годам колонии общего режима, признав виновным в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС.

Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — цитирует агентство приговор суда.

Уточняется, что в срок Волкову зачли время, проведенное им под домашним арестом. При этом росгвардейца решили не лишать наград и воинского звания. Суд оставил за Росгвардией право заявить гражданский иск.

По данным ТАСС, сам экс-полковник не признал вину, заявив, что действовал в рамках законодательства.

Ранее стало известно, что бывший начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии стал фигурантом уголовного дела. Также сообщалось, что в 2020 году экс-полковник закупил дроны, которые не подходят для защиты Крымского моста и не способны противостоять беспилотникам Вооруженных сил Украины. В общей сложности сумма закупленных дронов составила почти 400 млн рублей. Однако Крымский мост оказался беззащитным перед атаками ВСУ.