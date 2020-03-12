https://static.news.ru/photo/24f1fbd8-6483-11ea-ad7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере северных широт России в 2019 году побила рекорд. Среднегодовое значение приблизилось к 414 миллилитрам на кубометр воздуха.

Доля парниковых газов в российских северных широтах растёт в среднем на 2,26 миллилитра на кубометр, следует из доклада Росгидромета о мониторинге атмосферы. Вместе с СО2 растёт концентрация метана.

Ученые отметили увеличение скорости концентрации СО2 в атмосфере по сравнению с предыдущими годами, - пишет РИА Новости.

По данным издания, в среднем по планете в одном кубометре воздуха содержится 407,8 миллилитра парниковых газов. Причиной загрязнения атмосферы и потепления учёные называют промышленную деятельность человека, в том числе сжигание ископаемого топлива.

Как ранее писал NEWS.ru, NASA обнародовало фотографии тающих ледников в Антарктиде: с 6 по 11 февраля снежный покров потерял 10 сантиметров. Это пятая часть от общего объёма снега, который накапливается там в течение года.